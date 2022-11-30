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Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlere ağır darbe: 2 PKK'lı öldürüldü

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Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlere ağır darbe: 2 PKK’lı öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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