30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | 69 fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaştı

Son dakika | 69 fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
ABONE OL
Son dakika | 69 fezleke Meclis Başkanlığı’na ulaştı

Son dakika haberi...Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Milletvekili Seyit Torun, CHP Milletvekili Turan Aydoğan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş DBP Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in de olduğu 69 fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA