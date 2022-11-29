Diyarbakır Lice'de terörün finans kaynağına darbe: 572 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır’ın Lice kırsalında tespit edilen 3 ayrı noktada 572 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında 572 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.
3 AYRI NOKTADA...
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma komando timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Bağcı Operasyonu kapsamında Lice kırsalında önceden belirlenen 3 ayrı noktaya operasyon düzenlendi.
TOPLAM 572 KİLOGRAM
Arazi tarama faaliyeti sonucunda, 547 kilogram toz esrar ve 25 kilogram kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.
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