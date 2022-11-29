Tevfik Göksu rakamlarla Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi: 2024 yılında seni göndereceğiz

İSTANBUL'UN BÜTÇE GERÇEKLERİ NE DİYOR?

Göksu, yaptığı konuşmada, "Peki İstanbul'un 2023 bütçe gerçekleri ne diyor? Son altı yıllık duruma baktığımızda da şunu görmekteyiz. 2018 yılında öz kaynakların toplam gelire oranı yüzde 29 olarak gerçekleşmiş iken, 2020'de bu oran yüzde 9.19, 2021'de ise yüzde 14.9 olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki 2023 bütçe taslağında ise taslağa yazdığınız oran yüzde 17.69. Üç yıllık performansınıza bakıldığı zaman o kadar da olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yani 'İstanbul nimet nimet' diyen, 'Ben kaynakları 2 kat artırırım' diyen yönetim, öz kaynakları yaklaşık yüzde 50 azaltmıştır. Biz bunu vurgulayınca, İBB yönetimi her seferinde manipülasyona başvurup, pandemi ve enflasyonu bahane etti. Oysa, bu argüman doğru olsa, en çok merkezi bütçeden gelen paylara bir etki ederdi. Halbuki merkezi payın gerçekleşme oranı her sene yüzde 100'ün üstünde olmuştur. Dolayısıyla kesin olan şudur ki, siz yönetim olarak bütçe konusunda sınıfta kalmışsınız, kaynak üretmek bir yana, var olanı da kurutmuşsunuz" dedi.