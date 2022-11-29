Tevfik Göksu rakamlarla Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi: 2024 yılında seni göndereceğiz
AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi Kasım ayı altıncı oturumunda yaptığı konuşmada CHP yönetimine yüklendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasına istinaden, "Sayın başkan burada aslında meclise konuşmaya değil, altılı masaya konuşmaya gelmiş." diyen Göksu, "Sayın başkan kaçma. 2024 yılında biz seni göndereceğiz" ifadelerini kullandı. Göksu ayrıca, İBB’nin öz kaynakları kuruttuğunu, borç batağında ve iflasın eşiğinde olduğunu söyledi. İBB'ye ait mali veriler de durumun vehametini gözler önüne serdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı toplantısının altıncı oturumu, Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 İBB bütçe planının sunumunu gerçekleştirdi.
"ALTILI MASAYA 'BEN BURADAYIM' DEMEK İÇİN GELMİŞ"
İmamoğlu'nun konuşmasında, İBB'deki israf düzenine son verdiklerini 2023 seçimlerini kazanacaklarını belirtmesi üzerine bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Geçtiğimiz günlerdeki konuşmamda İBB Başkanı için bir isim takmıştım. Sanal alemde en çok konuşulan şeylerden bir tanesi avatar başkan. Burada altını çizerek söylüyorum ki sayın başkan sanal dünyada dolaşmayı çok sevdiği için bize öyle bir sunum yaptı ki, sanki biz bu İstanbul'da yaşamıyoruz. Başkanın 3 yıllık bütçe görüşmelerinde yapmış olduğu bütün konuşmaları bildiğim için, sadece yaptığım konuşmaları bir temenniden ibaret gördüğümü buradan ifade etmek isterim. Sayın başkan burada aslında meclise konuşmaya değil, altılı masaya konuşmaya gelmiş. Başkan burada konuşma yaparken meclis üyeleri her ne kadar burada olsa da, bugün altılı masanın toplantısı var, 'Ben buradayım, bana bakın' diyerek konuşma yapmak için gelmiş. Buradan altılı masaya mesaj. Buradan son günlerde il başkanı ile arası limoni ona mesaj vermek için gelmiş. Burası İBB Meclis salonu, başkan buraya bir kaçış konuşması yapmak için gelmiş. Ben de diyorum ki, sayın başkan kaçma. 2024 yılında biz seni göndereceğiz. Arkadaşlar 2023 hayali kuruyorlar. 2023'te akıbetiniz İTO seçimleri gibi olacak" dedi.
"BİR YILDA YÜZDE 100 HEDEFİNİ ŞAŞIRAN BİR YÖNETİM"
AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Şu anda bize hazırlanıp gelen bütçe diyor ki; ben 2023 yılında 115 milyar 250 milyon bütçe kullanacağım. Bu sadece büyükşehire ait bütçe. 115 milyarın 78 milyarı merkez idareden gelecek. Kötü yönetiliyordu ya oradan gelecek. Esas ilginç olan ne biliyor musunuz? 115 milyarda ilk sırada merkezi bütçe, ikinci sırada borçlanma. Üçüncü sırada 16 milyar özkaynak üreteceğim diyor. 2022 bütçesini sunarken 2023 borçlanma perspektifini yazarlarken 10 milyar yazmışlardı. Şimdi 20 milyar yazdılar. Bir yılda yüzde 100 hedefi şaşıran bir yönetim" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'UN BÜTÇE GERÇEKLERİ NE DİYOR?
Göksu, yaptığı konuşmada, "Peki İstanbul'un 2023 bütçe gerçekleri ne diyor? Son altı yıllık duruma baktığımızda da şunu görmekteyiz. 2018 yılında öz kaynakların toplam gelire oranı yüzde 29 olarak gerçekleşmiş iken, 2020'de bu oran yüzde 9.19, 2021'de ise yüzde 14.9 olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki 2023 bütçe taslağında ise taslağa yazdığınız oran yüzde 17.69. Üç yıllık performansınıza bakıldığı zaman o kadar da olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Yani 'İstanbul nimet nimet' diyen, 'Ben kaynakları 2 kat artırırım' diyen yönetim, öz kaynakları yaklaşık yüzde 50 azaltmıştır. Biz bunu vurgulayınca, İBB yönetimi her seferinde manipülasyona başvurup, pandemi ve enflasyonu bahane etti. Oysa, bu argüman doğru olsa, en çok merkezi bütçeden gelen paylara bir etki ederdi. Halbuki merkezi payın gerçekleşme oranı her sene yüzde 100'ün üstünde olmuştur. Dolayısıyla kesin olan şudur ki, siz yönetim olarak bütçe konusunda sınıfta kalmışsınız, kaynak üretmek bir yana, var olanı da kurutmuşsunuz" dedi.
'BORÇLANMA İHANETTİR' DEDİ, İBB'Yİ BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLEDİ
İmamoğlu'nun, "Borçlanmak İstanbul'a ihanettir" sözlerini de hatırlatan Göksu, "ihanet dediğiniz borçlanma konusunda İBB'yi nereye getirmişsiniz?" diye sordu ve İBB yönetimine şöyle seslendi: "Geçen sene, yine bu kürsüde, CHP'li bu yönetimin, İstanbul'u borç batağına sapladığını sayısal verilerle izah etmiştim. Üstelik geçen yıl o konuşmayı yaparken, performans tablosunda 2023 borçlanma hedefi 10 milyar TL olarak görülmekteydi. Oysa önümüze gelen bu tasarıda 2023 borçlanma miktarının 20 milyar TL olduğunu görmekteyiz. Borçlanma kalemlerinin detaylarına girmiyorum. Sade bir anlatımla İBB'nin geçmiş ve bugünkü borç karşılaştırmasını vermek istiyorum; 2016-2018 yıllarının ortalaması olarak borcun bütçeye oranı yüzde 89 idi.
Bugün, yani 2020-2021 arası ise bu oran yüzde 190.5 olmuştur. Yani 2 kattan fazla artmıştır. Bu yönetimin İBB'yi içine düşürdüğü bu borç batağını Sayıştay da tespit etmişti. CHP'li İBB yönetiminin borçlanma ve iş yapma hususundaki durumu aynen şuna benziyor.
"İBB'Yİ NE HALE GETİRMİŞSİNİZ?"
Ay boyunca evinin giderlerini esnafa borç yazdırarak temin eden, ama eline para geçtiğinde bakkalın, esnafın borcunu ödemek yerine, arkadaşlarını alıp eğlenceye götüren, sonra para bitince, esnaftan yine veresiye isteyen, ama borç defteri dolduğu için artık ödeme yapmadan mal alamaz hale gelip, eve eli boş dönünce bahane olarak 'bakkal beni engelliyor, çünkü bakkal beni rakip görüyor' diyen trajikomik bir haliniz var.
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