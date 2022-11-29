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Taksim saldırısında yeni gelişme! Firari Bilal Hassan'ın kardeşi Ahmad Elhac Nwas adliyeye getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2022
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Taksim saldırısında yeni gelişme! Firari Bilal Hassan’ın kardeşi Ahmad Elhac Nwas adliyeye getirildi

Son dakika haberi...Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın Beyoğlu'nda gözaltına alınan kardeşi Ahmad Elhac Nwas adliyeye getirildi.

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