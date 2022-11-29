Sınıra 33 kilometrelik yeni önlem! Güvenlik zırhı genişletiliyor

284 KAMERA

Raporda ayrıca, 139 Zırhlı Gözetleme Aracı'nın hudut birliklerinin kullanımına sunulduğu, ASELSAN ile yürütülen proje kapsamındaki 284 adet termal kameranın da tedarik ve tesliminin 2022 yılı içinde tamamlandığı anlatıldı. Raporda, Hakkari-İran sınırına 151 adet sismik algılayıcı sistemin kurulumunun yapıldığı, Ağrı-İran ve Iğdır-İran sınırına da sistemlerin kurulum çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Raporda sınır aydınlatma sistemi uzunluğunun ise 988 kilometreye ulaştığı belirtildi. Raporda ayrıca sınırların, Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezi'nden (UKARAM) tek elden gözetleneceği vurgulandı.