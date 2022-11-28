Son dakika: Kritik kabine toplantısı sona erdi! EYT ne zaman çıkacak? Sözleşmeliye kadro verilecek mi?
Son dakika haberine göre Milyonlarca sözleşmeli çalışan ve EYT'li olabilecek vatandaşların heyecanla beklediği Kabine, bugün Başkan Erdoğan liderliğinde kritik başlıklarla toplandı. Toplantıda sözleşmeliye kadro, Emeklilikte Yaşa Takılanlar, marketlerdeki fahiş fiyat uygulaması, terörle mücadele ve Suriye'ye kara harekatı gibi konular ele alındı. İşte detaylar...
Milyonların ve özellikle sözleşmeliye kadro ve EYT için müjde bekleyen vatandaşların ilgiyle takip edeceği Kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısında terörle mücadele, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler, başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi, ekonomi gibi çok sayıda konu ele alındı.
SÖZLEŞMELİYE KADRO VERİLECEK Mİ?
Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak. Kadro ile ilgili önemli açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti.
Bakan Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" ifadelerinde bulundu.
Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Başkan Erdoğan'la görüşüldü. EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum Kabine'nin gündemindeydi.
FIRSATÇILAR İÇİN YENİ CEZALANDIRMA YÖNTEMİ
Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine'de ele alındı.
Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
"Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız"
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