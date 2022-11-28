28 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Olaylı Göztepe Altay maçıyla ilgili harekete geçildi! Ambulans şirketi hakkında idari soruşturma

Olaylı Göztepe Altay maçıyla ilgili harekete geçildi! Ambulans şirketi hakkında idari soruşturma

SPOR
Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
ABONE OL
Olaylı Göztepe Altay maçıyla ilgili harekete geçildi! Ambulans şirketi hakkında idari soruşturma

Göztepe- Altay arasında oynanan, bir taraftarın korner bayrağı direkli saldırısına uğrayan konuk takımın kalecisi Ozan Evrim ile tribüne atılan işaret fişeği sonucu Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın yaralandığı İzmir derbisinde, sis bombası ve işaret fişeğini stadyumun tuvaletine soktukları ortaya çıkan ambulans şoförlerinin bağlı bulunduğu özel ambulans şirketi hakkında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatıldı. Kaleci Ozan Evrim ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

İzmir'in Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında oynanan müsabakanın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği ile Mehmet Çakır yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, sahaya atlayan bir Göztepe taraftarı, korner bayrağı direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim'e saldırdı. Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Büyüyen olaylar nedeniyle müsabaka tatil edildi.

TOPLAM 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Karşılaşmanın tatil edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Göztepe taraftarları stadı terk ederken, Altay taraftarları ise yaklaşık 7 saat stadyumda bekletildi. Başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, sis bombası ve işaret fişeğinin statta görevli özel ambulans şoförleri A.K. ve H.G. tarafından karşılamadan önce Altaylı taraftarların bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirtildi.

Şoförlerin, saat 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvalete girdiği ve tuvaletten çantasız çıktığı tespit edildi. Polis ekipleri 2 ambulans şoförü ve irtibatta oldukları Altaylı taraftarlar ile Ozan Evrim'e saldıran Göztepe taraftarının da aralarında bulunduğu toplam 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLECEK
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ambulans şoförlerinin bağlı bulundukları özel ambulans şirketi hakkında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nce idari soruşturma açıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında olayla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirileceği de kaydedildi.

KALECİ OZAN TABURCU EDİLDİ
Öte yandan, başına aldığı darbeler sonucu İzmir'de özel bir hastaneye kaldırılan kaleci Ozan Evrim'in tedavisinin ardından bugün taburcu edildiği belirtildi. İşaret fişeği isabet eden Mehmet Çakır'ın ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Göztepe-Altay maçındaki vahşet dünya basınında GÖZTEPE-ALTAY MAÇINDAKİ VAHŞET DÜNYA BASININDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA