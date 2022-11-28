İŞKUR çöktü mü? İŞKUR’a neden girilmiyor? esube.iskur.gov.tr açılmıyor! 28 Kasım 2022 İŞKUR ne zaman düzelir?

İŞKUR üzerinden iş başvurusunda bulunmak isteyen binlerce kullanıcı "bu sayfaya ulaşılamıyor" sorunu ile karşılaşıyor. Vatandaşlar arama motorlarında "İŞKUR çöktü mü, neden açılmıyor?", "İŞKUR ne zaman düzelir?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki İŞKUR'a neden girilmiyor? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde...

İŞKUR ÇÖKTÜ MÜ?

28 Kasım Pazartesi günü iş başvurusunda bulunmak isteyen birçok kullanıcı İŞKUR sitesinde "bu sayfaya ulaşılamıyor" sorunu ile karşılaşıyor. Henüz yaşanan bu teknik sıkıntının nedeni belli olmamak ile birlikte yaşanan yoğunluk sebebiyle yaşanabileceği iddia ediliyor. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.