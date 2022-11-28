İŞKUR çöktü mü? İŞKUR'a neden girilmiyor? esube.iskur.gov.tr açılmıyor! 28 Kasım 2022 İŞKUR ne zaman düzelir?
İŞKUR çöktü mü sorusunun cevabı birçok kullanıcı tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İş başvurusunda bulunmak isteyen kullanıcılar 28 Kasım Pazartesi itibarıyla İŞKUR internet sitesinde belirli bir noktaya gelebilse de sonrasında "bu siteye ulaşılamıyor" sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Peki İŞKUR çöktü mü? İŞKUR'a neden girilmiyor?
İŞKUR üzerinden iş başvurusunda bulunmak isteyen binlerce kullanıcı "bu sayfaya ulaşılamıyor" sorunu ile karşılaşıyor. Vatandaşlar arama motorlarında "İŞKUR çöktü mü, neden açılmıyor?", "İŞKUR ne zaman düzelir?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki İŞKUR'a neden girilmiyor? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde...
İŞKUR ÇÖKTÜ MÜ?
28 Kasım Pazartesi günü iş başvurusunda bulunmak isteyen birçok kullanıcı İŞKUR sitesinde "bu sayfaya ulaşılamıyor" sorunu ile karşılaşıyor. Henüz yaşanan bu teknik sıkıntının nedeni belli olmamak ile birlikte yaşanan yoğunluk sebebiyle yaşanabileceği iddia ediliyor. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurt içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.
Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.
İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek.
Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi (şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.
Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.
İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır..
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- İŞKUR çöktü mü? İŞKUR'a neden girilmiyor? esube.iskur.gov.tr açılmıyor! 28 Kasım 2022 İŞKUR ne zaman düzelir?
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