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Başkan Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Raşid Meredov'u kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Başkan Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Raşid Meredov’u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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