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Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi!

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Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Galata Köprüsü’nde aydınlatma direği devrildi!

Son dakika haberi...Galata Köprüsü üzerinde aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direğinin katener teli üzerine devrilmesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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