Asgari ücrette son dakika gelişmesi! İlk görüşme yarın! Bakan Vedat Bilgin duyurdu

NE OLMUŞTU?

2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin, komisyonun yapacağı dördüncü toplantıda açıklanması bekleniyor. 2022 yılı için uygulanan asgari ücret ocak ayında yüzde 50,4 ve tammuz ayında ise yüzde 30'luk iki zammın ardından net 5 bin 500 lira olarak belirlenmişti.