Asgari ücrette son dakika gelişmesi! İlk görüşme yarın! Bakan Vedat Bilgin duyurdu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla asgari ücret takviminin belirlenmesi için bir araya gelecek. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada "Biz davet ettik birlikte takvime karar vereceğiz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, salı günü (yarın) TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşeceğini açıklayarak, "Biz davet ettik birlikte takvime karar vereceğiz" dedi.
TEMSİLCİLER BULUŞACAK
Komisyonda, 5 hükümet temsilcisinin yanı sıra işçi kesimini temsilen Türk-İş'ten 5 ve işveren kesimini temsilen İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan 5 kişi masada olacak.
Yapılacak ilk toplantıda tarafların talep ve beklentileri masaya getirilirken ikinci ve üçüncü toplantıların da tarihi belirlenecek.
NE OLMUŞTU?
2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin, komisyonun yapacağı dördüncü toplantıda açıklanması bekleniyor. 2022 yılı için uygulanan asgari ücret ocak ayında yüzde 50,4 ve tammuz ayında ise yüzde 30'luk iki zammın ardından net 5 bin 500 lira olarak belirlenmişti.
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