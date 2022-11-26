HDP Akşener’in gözdesine adaylık kapısını kapattı: Asla ve kat’a oy vermeyiz

İMAMOĞLU'NA DA KAPIYI KAPATMIŞLARDI

HDP kanadı, Yavaş ile beraber İmamoğlu'nun da üzerini çizmişti. HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, partililerin 'ikiyüzlülüğünden' dolayı İmamoğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş, "İmamoğlu gibi kendisini solcu olarak gösteren ama sağdan kopmayan, hangi siyasi görüşe sahip olduğu bile belli olmayan, bir yandan Deniz Gezmiş'i anan, diğer yandan Alpaslan Türkeş'i anan bir siyasi figür bizler açısından kabul görmez" diye konuşmuştu.