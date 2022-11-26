26 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HDP Akşener'in gözdesine adaylık kapısını kapattı: Asla ve kat'a oy vermeyiz

HDP Akşener'in gözdesine adaylık kapısını kapattı: Asla ve kat'a oy vermeyiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
ABONE OL
HDP Akşener’in gözdesine adaylık kapısını kapattı: Asla ve kat’a oy vermeyiz

HDP Eş Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, 2023 yılında yapılacak seçimlerde ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı göstermesi durumunda, kendilerinden oy alamayacağını söyledi. "Mansur Yavaş veya ona benzeyen bir adaya asla ve kat'a oy vermeyiz." diyen Bakırhan, "Kendi adayımızı çıkarırız." restini çekti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masada, adaylık üzerinden büyük bir tartışma yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kere de beni deneyin" diyerek adaylığını açıklasa da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıkça CHP liderinin adaylığına karşı çıkmıştı.

Akşener, adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmiş, koşulsuz destek taahhüdünde bulunmuştu.

HDP AKŞENER'İN GÖZDESİNE ADAYLIK KAPISINI KAPATTI: "ASLA VE KAT'A OY VERMEYİZ"

HDP Eş Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Mansur Yavaş'ın muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda, HDP'nin "kesinlikle oy vermeyeceğini" açıkladı.

"KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIRIZ" RESTİ

İttifak ortaklarına "Kendi adayımızı çıkarırız." restini çeken Bakırhan, "Ankara Belediye Başkanı'nın ismi tartışılıyor. Asla ve kat'a ilkelerimizle ters düşen bir adaya oy vermeyiz. Nasıl bir niteliğe sahiptir. Türkiye'nin temel sorunlarını çözmeye ilişkin bir inanca iradeye sahip midir? Cumhurbaşkanlığı niteliği taşıyor mu? Neden kötüler arasında seçim yapsın Türkiye?" diye konuştu.

GÖZDAĞINI VERDİ: "PEŞİNEN SÖYLÜYORUM"

Muhalefetin kendi istedikleri adayı çıkarmak zorunda olduğunu söyleyen Bakırhan, "Peşinen söylüyorum, böyle bir tartışmamız yok henüz ama Mansur Yavaş veya ona benzeyen bir adaya asla ve kat'a oy vermeyiz." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA DA KAPIYI KAPATMIŞLARDI

HDP kanadı, Yavaş ile beraber İmamoğlu'nun da üzerini çizmişti. HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, partililerin 'ikiyüzlülüğünden' dolayı İmamoğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş, "İmamoğlu gibi kendisini solcu olarak gösteren ama sağdan kopmayan, hangi siyasi görüşe sahip olduğu bile belli olmayan, bir yandan Deniz Gezmiş'i anan, diğer yandan Alpaslan Türkeş'i anan bir siyasi figür bizler açısından kabul görmez" diye konuşmuştu.

HDP rotayı Kılıçdaroğlu’na çevirdi! İmamoğlu’na veto

HDP istemedi İmamoğlu pes etti: Kılıçdaroğlu...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA