Türkiye’nin Afrika’daki rolü ne? Mozambik’te neler oluyor? Mozambik Büyükelçisi A Haber’de
Son günlerde, Mozambik'te terör örgütü DEAŞ’ın saldırıları artıyor. Üstelik örgütün saldırılarının sebebinin açıkça bölgede bulunan yeni doğal gaz ve enerji kaynakları olduğunu belirtiliyor. Peki bütün bunların arkasında kimler var? Türkiye'nin Mozambik Büyükelçisi A Haber'e konuştu.
Suriye ve Irak'ta bertaraf olan özellikle Suriye'de Türkiye'nin yerle bir ettiği terör örgütü DEAŞ Afrika'ya yöneldi. Mozambik'te enerji kaynaklarını hedef almaya kalkışıyor. Peki DEAŞ'ın arkasında kimler var ve neden bu ülkeyi hedef alıyor?
Afrika'da savaş çanları çalıyor. Kritik bölgedeki gelişmelere ilişkin soruları Türkiye'nin Mozambik Büyükelçisi Hüseyin Avni Aksoy A Haber'de cevapladı. İşte tüm detaylar...
"MOZAMBİKTE NELER OLUYOR?"
"Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde yaklaşık dört yıldır eylemlerini sürdürmekte olduğunu bildiğimiz bir örgüt, DAEŞ ile iltisaklı olduğunu bildiğimiz bir örgüt, son zamanlarda saldırılarını artırdı. Bu terörist örgüt masum insanlara zarar veriyor öldürüyor evlerinden yurtlarından ediyor. En son hedefi ise bölgede yapılmakta olan doğal gaz yatırımlarını engellemek."
"EN SON NE ZAMAN SALDIRI YAŞANDI?"
"Son olarak 24 Mart Çarşamba günü ciddi bir saldırı yaptılar bölgenin Palma adlı kasabasına. Dört koldan beş koldan organize ve eş güdümlü bir saldırıydı bu. Çok ciddi hasara yol açtı daha önemlisi onlarca hatta yüzlerce can kaybına neden oldu. Bunların arasında yabancılar da var. Bölgeden gelen haberler hem iyi değil hem sağlıklı değil. Çünkü iletişim altyapısı da çok hasar görmüş durumda. Ulaşan haberlere göre çok sayıda yabancının etkilendiği hatta öldürüldüğü söyleniyor. Yerli halk da ciddi şekilde etkilenmiş durumda. Bir kısmı Tanzanya'ya kaçmış bir kısmıysa ülkenin diğer bölgelerine tahliye edilmiş. Etkilenen Türk vatandaşımız tabii ki önceliğimiz. Ama şu anda böyle bir durum yok. Orada yaşayan vatandaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre akıbeti hakkında haberdar olunmayan vatandaşımız yok fakat bu tabi teselli değil maalesef çok sayıda insanın öldüğü etkilendiği söyleniyor. Mozambik'in son zamanlarda uğraştığı en büyük sorun bu."
"SALDIRILAR MÜSLÜMAN HALKIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR MU?"
"Bu saldırıların halka yansıması elbette oluyor. Mozambik'te halkın yaklaşık yüzde yirmisi Müslüman'dır. Bu İslam dinini güya temsil ettiğini söyleyen, örgütün yaptığı kanlı eylemler tabii ki buradaki Müslümanlar üzerinde çok olumsuz etkiler yaratıyor. Onların Mozambik'deki durumlarını zora sokuyor."
"MOZAMBİK NEDEN KÜRESEL GÜÇLERİN RADARINA GİRDİ?"
"Afrika kaynakları çok zengin olan bir kıta. Oldum olası zengindi zaten. Ama yüzyıllardır sömürgecilik nedeniyle halkının bu zenginliklerden yararlanmadığını hepimiz biliyoruz. Ne zaman Afrika'da yeni bir kaynak bulunacak olsa, hemen eski ve bu aralar yeni yükselen bazı sömürgeci çevreler bundan hemen yararlanmak istiyor ve hemen deyim yerindeyse üşüşüyorlar başına. Bazı çevreler de bu bulunan doğal kaynakların kendi ellerindeki benzer kaynakların değerini düşüreceğini düşünerek bu bölgeyi karıştırmak istiyorlar. Terör örgütleri de bu konularda hemen kullanılabilecek kolay maşalar bence. Mozambik'te de aynı şablonun işlediğini söyleyebiliriz çünkü ülkeye yatırım yapılıyor bir çok ciddi kaynaklar bulundu doğal gaz kaynakları bu ciddi yatırımları engellemek üzerine bu saldırıların yapıldığını açık açık söylüyor zaten örgüt. Kısa bir soru sormak lazım kimin işine yarıyor bu eylemler kimin işine yarıyor? Bunun Ardının araştırılması lazım. Çünkü hiçbir terör örgütü sadece sempatizan sadece militan katkısıyla bu tür kanlı eylemleri bu kadar eş güdümlü bir şekilde yapamaz. İlla ki arkasında kaynak destek vardır bunların kim olduğunu araştırmak lazımdır."
"TÜRKİYE'NİN BU DURUM HAKKINDAKİ TUTUMU NE?"
"Türkiye'nin tutumu çok açıktır. Türkiye'nin dış politikası zaten bellidir. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesi üzerine kurulmuş, girişimci ve insani dış politika sürdürmekteyiz. Biz terörden acı çekmiş bir ülke olarak terörün her türlüsine karşıyız ve bu konuda uluslararası etkin işbirliği yapılmasının tek çare olduğunu düşünüyoruz."
"TÜRKİYE'NİN AFRİKAYA YARDIMLARINDAN BAHSEDER MİSNİZ?"
"Türkiye'nin aktif bir rol oynadığı doğru Afrika'da fakat Türkiye'nin diğerlerinden bir farkı var. Türkiye Afrika'da sömürgeci geçmişi olmayan bir ülke. Dolayısıyla bunu Afrikalılar da biliyor ve çok olumlu karşılıyorlar. Bizim iyi niyetli yaklaşımımız her zaman karşılık buluyor. Türkiye birkaç alanda bu faaliyetlerini paralel yürütüyor. Örneğin, acil insani yardımlar söz konusu olduğunda Kızılay ve AFAD kalkınma ortaklık projelerinde ise Türk işbirliği ve kalkınma ajansı yani kal kültür alanında eğitim alanındaysa Yunus Emre Enstitüleri Maarif Vakfı ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı çeşitli programlar işbirlikleri yürütüyorlar. Özel sektör yatırımlarıysa ciddi boyutlarda, sadece Mozambik'te yaptığımız yatırım yaklaşık 280 milyon $ civarında ve gitgide artıyor."