Türkiye’nin Afrika’daki rolü ne? Mozambik’te neler oluyor? Mozambik Büyükelçisi A Haber’de

"MOZAMBİK NEDEN KÜRESEL GÜÇLERİN RADARINA GİRDİ?"

"Afrika kaynakları çok zengin olan bir kıta. Oldum olası zengindi zaten. Ama yüzyıllardır sömürgecilik nedeniyle halkının bu zenginliklerden yararlanmadığını hepimiz biliyoruz. Ne zaman Afrika'da yeni bir kaynak bulunacak olsa, hemen eski ve bu aralar yeni yükselen bazı sömürgeci çevreler bundan hemen yararlanmak istiyor ve hemen deyim yerindeyse üşüşüyorlar başına. Bazı çevreler de bu bulunan doğal kaynakların kendi ellerindeki benzer kaynakların değerini düşüreceğini düşünerek bu bölgeyi karıştırmak istiyorlar. Terör örgütleri de bu konularda hemen kullanılabilecek kolay maşalar bence. Mozambik'te de aynı şablonun işlediğini söyleyebiliriz çünkü ülkeye yatırım yapılıyor bir çok ciddi kaynaklar bulundu doğal gaz kaynakları bu ciddi yatırımları engellemek üzerine bu saldırıların yapıldığını açık açık söylüyor zaten örgüt. Kısa bir soru sormak lazım kimin işine yarıyor bu eylemler kimin işine yarıyor? Bunun Ardının araştırılması lazım. Çünkü hiçbir terör örgütü sadece sempatizan sadece militan katkısıyla bu tür kanlı eylemleri bu kadar eş güdümlü bir şekilde yapamaz. İlla ki arkasında kaynak destek vardır bunların kim olduğunu araştırmak lazımdır."