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Haberler Galeri Mavi Vatan'ın yeni muhafızı! Türkiyenin en büyük savaş gemisi için geri sayım | TCG Anadolunun özellikleri neler?

Mavi Vatan'ın yeni muhafızı! Türkiyenin en büyük savaş gemisi için geri sayım | TCG Anadolunun özellikleri neler?

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak donanmaya katılmaya hazırlanan TCG Anadolu'nun görev sistemleri birer birer sınavı geçiyor. Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu'nun ASELSAN tarafından geliştirilen seyir sistemlerinin deniz kabul testleri icra edildi. Gemide ASELSAN'ın 36 sistemi yer alıyor, savaş sistemi tasarım çalışmaları da şirket tarafından yürütülüyor

Giriş Tarihi: 30.07.2022 17:26 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 17:30
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Mavi Vatan’ın yeni muhafızı! Türkiyenin en büyük savaş gemisi için geri sayım | TCG Anadolunun özellikleri neler?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Sedef Tersanesi'nde kabul faaliyetleri devam eden Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu'nun seyir sistemlerinin deniz kabul testleri icra edildi.

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Mavi Vatan’ın yeni muhafızı! Türkiyenin en büyük savaş gemisi için geri sayım | TCG Anadolunun özellikleri neler?

Testlerde 12 ASELSAN sistemi değerlendirilirken, gemide şirketin geliştirdiği 36 sistem yer alıyor.

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Mavi Vatan’ın yeni muhafızı! Türkiyenin en büyük savaş gemisi için geri sayım | TCG Anadolunun özellikleri neler?

Savaş sistemi analizi, fonksiyonel ve fiziksel entegrasyon, elektromanyetik uyumluluk ve enterferans, radar kesit alanı analizi gibi savaş sistemi tasarım çalışmaları da ASELSAN tarafından yürütülüyor.

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Mavi Vatan’ın yeni muhafızı! Türkiyenin en büyük savaş gemisi için geri sayım | TCG Anadolunun özellikleri neler?

Şirketin sorumluluğundaki sistemlerden MITOS WECDIS, MITOS Sayısal Plot Masası, KULAÇ İskandil, DEMES Meteorolojik Ölçüm Sistemi, ANS-510D Cayro, ALPER LPI Radar, seyir radarı, parakete, manyetik pusula, DGPS, WAIS, alarm ve anons sisteminin deniz kabul süreçleri gerçekleştirildi.

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Mavi Vatan’ın yeni muhafızı! Türkiyenin en büyük savaş gemisi için geri sayım | TCG Anadolunun özellikleri neler?

Tam yüklü deplasmanda 27 bin 436 ton ağırlıkta, 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında kullanılabilecek.