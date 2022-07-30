Mavi Vatan'ın yeni muhafızı! Türkiyenin en büyük savaş gemisi için geri sayım | TCG Anadolunun özellikleri neler?

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak donanmaya katılmaya hazırlanan TCG Anadolu'nun görev sistemleri birer birer sınavı geçiyor. Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu'nun ASELSAN tarafından geliştirilen seyir sistemlerinin deniz kabul testleri icra edildi. Gemide ASELSAN'ın 36 sistemi yer alıyor, savaş sistemi tasarım çalışmaları da şirket tarafından yürütülüyor