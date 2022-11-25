SON DAKİKA: KYK burs başvuruları uzatıldı! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru son gün ne zaman? Başvurusu nereden nasıl yapılır?
KYK burs başvuruları sürelerinin uzatıldığı duyuruldu. KYK burs başvurusunu tamamlayamayan ya da süreci kaçıran öğrenciler için müjdeli haber geldi. KYK burs başvurusu süresi yarın saat 23,59'a kadar uzatıldı. Peki KYK Burs başvurusu nereden nasıl yapılır? KYK burs başvurusuna kimler başvurabilir? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...
KYK burs başvuru süresi uzatıldı mı sorusunun cevabı öğrenciler tarafından gündem oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK burs başvurularının uzatıldığını aktardı. Detayları öğrenmeye çalışan öğrenciler arama motorlarında "2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru son gün ne zaman?", "KYK başvurusu nereden nasıl yapılır?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte 2022-2023 KYK burs başvuru tarihleri...
KYK BURS BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?
KYK burs ve kredi başvuru sürecini kaçıran ya da çeşitli sebeplerle tamamlayamayan öğrenciler için başvuru süresi 26 Kasım 23:59'a kadar uzatıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuya ilişkin, "Kredi ve burslarla ilgili süreci başlattık. Yoğun talep aldık. Talep değerlendirme süreci başlamış oldu. Dijital ortamlarda objektif kriterlerle bu süreci hızlı şekilde yönetiyoruz. Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan gençler oldu. Onların bu taleplerini değerlendirerek an itibarıyla başvuru sürecini tekrar başlatıyoruz. Yarın 23:59'a kadar krediye başvuramayanlar başvuru yapabilecekler." dedi.
KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
BURSTAN HANGİ ÖĞRENCİLER YARARLANABİLİR?
KYK burs başvurusu için aranan özellikler şu şekilde:
*Ön lisans öğrencileri,
*Lisans öğrencileri,
*İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez
*Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
*ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
*Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
2022-2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK yurt ücretleri hakkında, "Türkiye'nin Yurt kapasitesi; İspanya, Hollanda, Almanya toplamından daha fazladır. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'nından fazlasını karşılamıştır. Yurt ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmemiştir. 250 TL ile 450 arasından değişen yurt ücretlerinin değişmeyeceğinin müjdesini vermek istiyorum." dedi.
KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATAR?
KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:
Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Burs ve kredi sonuçları kasım ayının son haftası açıklanması bekleniyor.
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