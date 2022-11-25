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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi’nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz sonrası Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni için İstanbul Tersane Komutanlığına geçti.

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