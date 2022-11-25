Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten dünyaya Türkiye mesajı: “Aramızı hiçbir güç bozamaz”

Şerif, özellikle güneş, hidroelektrik ve rüzgar enerjisinin iki ülke arasındaki yatırımları teşvik etmek için "çok mantıklı" alanlar olacağını belirterek, "İlişkilerimizi dönüştürmenin zamanı geldi diye düşünüyorum çünkü dünya bizim ilişkimize ve kardeşliğimize imreniyor ve 'bu iki ülke büyük, kalpleri birlikte atıyor' diyorlar. Kalplerimiz birlikte atıyor fakat buna karşılık yatırım ilişkilerimiz tarihi ilişkilerimizle ve kardeşliğimizle orantılı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif, iki ülkenin bu alanlarda ilerlemek için "büyük bir şansı" olduğunu vurguladı.

"UZUN SOLUKLU VE KÖKLÜ DOSTLUK"

Pakistan Deniz Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niyazi de Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluğun, iki ülke arasındaki askeri işbirliklerinde de kendini gösterdiğini ve MİLGEM Projesi ile bunun bir kez daha kanıtlandığını söyledi.