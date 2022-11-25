Son dakika: MİLGEM'de bir gemi daha suya iniyor! Başkan Erdoğan'dan törende önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'yi destekleyen ABD'ye sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "DEAŞ'la mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını destekleyenler hesaplarını buna göre yapsınlar." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Kardeşim Şahbaz Şerif'i yeniden ülkemizde misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kendisine ve heyetine, İstanbul'umuza, evinize hoş geldiniz diyorum. Kardeş Pakistan'la savunma sanayii alanındaki ilişkilerimizi taçlandıran en önemli iş birliği projelerimiz arasında MİLGEM yer alıyor. Bugün MİLGEM gemilerinden Hayber Korveti'nin denize indirilme töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Projede katkısı olan herkesin, işçisinden mühendisine tüm emek sahiplerini canı gönülden şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.
Milli mücadele günlerimizde Pakistanlı kardeşlerimizin kendi çektikleri sıkıntılara aldırmadan bizlere verdiği desteği hiçbir zaman unutmadık. Pakistan, Türk milletinin gönlünde her zaman müstesna bir konuma sahip olmuştur. Pakistan'ın önemli bir kısmını sular altında bırakan sel felaketi sonrasında ortaya çıkan görüntüler 85 milyon olarak hepimizin yüreğini dağladı. Biz de kardeşlik hukukumuzun gereği olarak oluşturduğumuz hava köprüsüyle ve iyilik trenleriyle Pakistan halkı için elimizdeki imkanları seferber ettik.
Pakistanlı kardeşlerimizin sel felaketinin yaralarını sarmaya başladıklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu zor günlerin üstesinden gelebilmesi için geçmişte olduğu gibi gelecekte de Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz.
Bu sene Pakistan'la diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75'inci yıldönümünü idrak ediyoruz. Aramızdaki dayanışma, iki ülkenin tarihiyle, dostluğuyla ve potansiyeliyle mütenasip şekilde stratejik bir perspektifle günden güne güçleniyor. Savunma sanayii, bu iş birliğinin önemli sacayaklarından biridir. Pakistan, Türkiye gibi yakın coğrafyasında yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor. Pakistanlı kardeşlerimiz terör örgütlerinin saldırıları başta olmak üzere birçok tehditle aynı anda mücadele etmek zorunda kalıyor. Neredeyse 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke olarak Pakistan halkının çektiği acıyı ve ödediği bedelleri gayet iyi biliyoruz. Bu vesileyle İstiklal Caddesi ve Karkamış'taki hain terör saldırıları sonrasında ülkemizde sergilediğiniz dayanışma için size ve Pakistan halkına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.
Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında sürdüreceğimizin altını burada tekrar çizmek istiyorum. Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar bu insanlık düşmanlarından döktükleri her damla kanın hesabını mutlaka misliyle soruyoruz ve soracağız.
Diğer türlü ömürlerinin baharındayken bizden kopartılan öğretmenlerimizin 5 yaşındaki masum çocukların mahşer gününde yüzlerine bakamayız. Bugüne kadar aziz şehitlerime mahcup olacak hiçbir adım atmadık, inşallah bundan sonra da atmayacağız.
BİZE KİMSE DERS VEREMEZ
DEAŞ'la mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını silaha ve desteğe boğanların da bize sürekli sükûnet telkin etmek yerine hesaplarını buna göre yapmalarında fayda görüyoruz. Proje ürünü bir örgüt durumundaki DEAŞ'a karşı sahada göğüs göğse çarpışan ve bu terör örgütünü bozguna uğratan tek NATO müttefiki olarak bu konuda bize kimse ders veremez. Özellikle kendilerine yönelik en küçük bir saldırı olduğunda on binlerce kilometre öteden girip ortalığı yıkanlar, sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden bekleyemez.
Türkiye, terörü kaynağında yok etme stratejisini devam ettirmekte kararlıdır. Dahası Türkiye, son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla bölgesinde önemli bir küresel aktör konumuna gelmiştir. Türkiye artık sadece kendisinden ibaret olmanın ötesinde dostları ve kardeşleriyle çok daha büyük bir gücü ifade etmektedir. Hiç Şüphesiz bu noktaya gelmemizde savunma sanayiimizin çok önemli katkısı vardır.
Savunma sanayii alanında ulaştığımız seviye sayesinde kimsenin icazetini arama gereği duymadan müdahil olduğumuz süreçleri kendi irademizle yönetme kabiliyetine sahibiz. Rakamlara baktığımızda 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütürken bugün bu sayının 750'yi geçtiğini görüyoruz. Yine 2002 yılında savunma projelerimizin bütçesi 5,5 milyar doları ancak bulurken bugün yaklaşık 60 milyar dolarlık, ihale aşamasındakilerle birlikte 75 milyar dolarlık savunma projesi hacmine ulaştık.
Bu alanda 248 milyon dolar olan yıllık ihracatımız da yıl sonu itibarıyla inşallah 4 milyar dolar seviyesini yakalamış olacaktır. Silah ve mühimmatlardan füzelere, insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştiren 10 ülke arasında yer alıyoruz. Hem askeri hem de özel tersanelerimizde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen deniz platformlarımızla gerçekten gurur duyuyoruz. MİLGEM projemiz kapsamında ürettiğimiz en ileri donanımlara sahip savaş gemileri, dünya çapında rekabet gücüne sahiptir. Bugüne kadar ada sınıfı 4 korvetimizi devreye aldık. Amfibi gemilerimiz, sancaktar ve bayraktar, Deniz Kuvvetlerimizin hizmetinde görevlerine devam ediyorlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tarihi ertelendi mi? 2023 YKS üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS TYT AYT sınav takvimi değişecek mi? ÖSYM SON DAKİKA!
- Ziraat Bankası sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2022 Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi alımı son durum!
- EYT'LİLERİN MERAK ETTİĞİ O SORU! SGK sigorta başlangıç tarihi nasıl öğrenilir? SSK-BAĞ-KUR giriş tarihi sorgulama
- Taksim metro kapalı mı? Taksim Şişhane METRO neden kapalı, ne zaman açılacak? Yenikapı-Hacıosman metro seferleri ne zaman düzelecek?
- Taksim Kabataş Füniküler kapalı mı? NEDEN KAPALI? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman açılacak?
- TOKİ DİYARBAKIR KURA TAKVİMİ: 2022 Diyarbakır sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Merkez, Ergani, Silvan, Dicle...
- Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Yalı Çapkını bakın kimi anlatıyormuş! HEPİMİZ YAKINDAN TANIYORUZ! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun oynadığı diziden BOMBA İTİRAF
- Sağlık Bakanlığı atama başvuru süresi uzatıldı! 2022 Yılı 4. Dönem atama kurası ne zaman çekilecek? Yerleştirme sonuçları...
- Efsane Cuma indirimleri bugün son mu? Muhteşem Cuma devam edecek mi? Bir sonraki Efsane Cuma ne zaman?
- ALES/3 SONUÇ tarihi belli oldu mu? 2022 ALES/3 açıklandı mı? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puanı kaç yıl geçerli?
- İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | İBB bursu sonuçlandı mı? İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 burs ücreti kaç TL?