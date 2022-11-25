SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | Asgari ücret için o tarihi işaret etti! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Milyonların gözü kulağı asgari ücretin açıklanacağı tarihe çevrildi. Kasım ayının sonlarına girilmesiyle birlikte, asgari ücret maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. 2023 asgari ücretle ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, 2023 asgari ücrette gelinen son durum....

Giriş Tarihi: 25.11.2022 21:22 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 21:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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