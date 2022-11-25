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Haberler Galeri SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | Asgari ücret için o tarihi işaret etti! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | Asgari ücret için o tarihi işaret etti! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Milyonların gözü kulağı asgari ücretin açıklanacağı tarihe çevrildi. Kasım ayının sonlarına girilmesiyle birlikte, asgari ücret maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. 2023 asgari ücretle ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, 2023 asgari ücrette gelinen son durum....

Giriş Tarihi: 25.11.2022 21:22 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 21:31
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SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | Asgari ücret için o tarihi işaret etti! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2023 yılı asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yeni yılın yeni asgari ücreti için hangi rakamlar konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM'deki bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. İşte, asgari ücrette son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | Asgari ücret için o tarihi işaret etti! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret hakkında açıklamalarda bulunan Fuat Oktay "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır." dedi.

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SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | Asgari ücret için o tarihi işaret etti! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Bakan Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimiyle ilgili soruya, "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız" yanıtını verdi.

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SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | Asgari ücret için o tarihi işaret etti! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Bakan Bilgin, "Asgari ücret için işverene ek destek, teşvik verilecek mi?" sorusuna ise "Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır" cevabını verdi.

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SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | Asgari ücret için o tarihi işaret etti! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret toplantıları Aralık ayında başlayacak. Üç ayaklı gerçekleşecek olan asgari ücret toplantısının son ayağı ise bakanlık nezdinde gerçekleşecek. Asgari ücret zammının Ocak öncesi açıklanması öngörülüyor.