AK Parti TikTok’ta! İşte ilk paylaşım

AK Parti, sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açtı.

AK Parti'nin TikTok hesabından "Merhaba TikTok biz geldik" notuyla yapılan ilk paylaşımda, Türkiye'nin uydusu Türksat 5A'nın uzaya fırlatıldığı anlar, yerli otomobil TOGG, Türk savunma sanayine ilişkin görüntüler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika temasları yer aldı.