AK Parti TikTok'ta! İşte ilk paylaşım
AK Parti, sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açtı. AK Parti'nin TikTok hesabından yapılan ilk paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika temasları, Türkiye'nin uydusu Türksat 5A'nın uzaya fırlatıldığı anlar, yerli otomobil TOGG ve Türk savunma sanayine ilişkin görüntüler yer aldı.
AK Parti, sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açtı.
AK Parti'nin TikTok hesabından "Merhaba TikTok biz geldik" notuyla yapılan ilk paylaşımda, Türkiye'nin uydusu Türksat 5A'nın uzaya fırlatıldığı anlar, yerli otomobil TOGG, Türk savunma sanayine ilişkin görüntüler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika temasları yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde TikTok hesabı açmıştı. 'rtedijital' kullanıcı adıyla açılan hesap büyük ilgi görüyor.
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