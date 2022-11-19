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Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait katyuşa füzeleri ele geçirildi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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Mardin’de terör örgütü PKK’ya ait katyuşa füzeleri ele geçirildi

Mardin'in Ömerli kırsal bölgesinde terör örgütü PKK'ya yapılan operasyon kapsamında araziye gizlenmiş şekilde terör örgütüne ait katyuşa roketleri ele geçirildi.

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