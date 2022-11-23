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Ortaklar Almanya'da buluştu! HDP ile CHP'li vekiller yan yana icazet turunda: Millet İttifakı'nın projelerini anlattık

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Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Ortaklar Almanya’da buluştu! HDP ile CHP’li vekiller yan yana icazet turunda: Millet İttifakı’nın projelerini anlattık

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, HDP'li Hişyar Özsoy ile birlikte Almanya'da bir etkinliğe katıldı. Millet İttifakı'nın projelerini anlattıklarını söyleyen Çeviköz'e tepkiler gecikmedi. HDP ile ittifakı itiraf edercesine yapılan paylaşıma, "Millet İttifakı'na HDP de mi dahil oldu ki, yanınızda HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy var? Almanlar da Türkiye’de siyasi çalışmalarını anlatıyor mu? Alman vakıflarına neyi anlatıyorsunuz? İcazet mi?" şeklinde tepkiler gösterildi. Öte yandan söz konusu etkinliği düzenleyen derneğin Türkiye düşmanlığıyla tanınan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'in partisi tarafından desteklenmesi de dikkat çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Berlin'de, Türkiye karşıtlığıyla bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'in siyasi partisi Yeşiller'e yakın bir siyasi dernek olan Heinrich Böll Stiftung'un Türkiye temsilciliğinin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Çeviköz, "Berlin'de düzenlenen etkinlikte Türkiye'de 2023 yılında yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri öncesinde CHP'nin ve Millet İttifakının politikaları konusunda bilgi verme imkanını sunduğu için Heinrich Böll'e teşekkür ederim" dedi.

HDP'Lİ ÖZSOY DA CHP'Lİ VEKİLLE YAN YANA

Çeviköz'ün "Millet İttifakı'nın politikalarını" anlattık dediği söz konusu etkinlikte CHP'nin ittifak ortağı HDP'nin vekili Hişyar Özsoy'un da yer alması dikkat çekti.

TEPKİLER PEŞ PEŞE: "ALMAN VAKIFLARINA NEYİ ANLATIYORSUNUZ?"

Sosyal medyada söz konusu fotoğrafa tepki gösteren kullanıcılar, "Millet İttifakı'na HDP de mi dahil oldu ki, yanınızda HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy var? Almanlar da Türkiye'de siyasi çalışmalarını anlatıyor mu? Alman vakıflarına neyi anlatıyorsunuz?" sorularını dile getirdi.

ÇEVİKÖZ'ÜN HDP İLE İLK İŞ BİRLİĞİ DEĞİL

CHP'li Ünal Çeviköz, Türkiye'yi Finlandiya medyasına şikayet etmişti. Başkan Erdoğan'ın, Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye desteği nedeniyle NATO üyeliğine karşı çıkmasını 'taktiksel bir hata' olarak tanımlayan Çeviköz, 'CHP, Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır' ifadelerini kullanmıştı.

Çeviköz'ün açıklamalarına destek veren HDP'li Hişyar Özsoy ise PKK/YPG'li teröristleri DEAŞ'a karşı savaşan özgürlük savaşçıları şeklinde nitelendirmişti.

Çeviköz'den Mavi Vatan'la ilgili de skandal açıklamar yapmış ve gündem olmuştu. CHP vekili, Mavi Vatan hususunda Yunan ile aynı dili kullanarak, ''Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'NİN YEŞİLLER SEVGİSİ: TÜRKİYE DÜŞMANI CEM ÖZDEMİR İLE YAKIN BAĞ

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda, Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya gitmişti. Burada Türkiye karşıtlığıyla bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile bir araya gelmişti.

Özdemir, Ekrem İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmışi bu kare büyük tepki toplamıştı.

Yeşiller Partisi üyesi Cem Özdemir, PKK toplantılarına katılmasıyla biliniyor ayrıca Almanya'da 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesinin de öncülerinden...

İmamoğlu Türkiye karşıtı Özdemir’le görüştü
CHP ile HDP vatan düşmanlığında da ittifak

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