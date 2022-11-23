Ortaklar Almanya’da buluştu! HDP ile CHP’li vekiller yan yana icazet turunda: Millet İttifakı’nın projelerini anlattık

Çeviköz'ün açıklamalarına destek veren HDP'li Hişyar Özsoy ise PKK/YPG'li teröristleri DEAŞ'a karşı savaşan özgürlük savaşçıları şeklinde nitelendirmişti.

Çeviköz'den Mavi Vatan'la ilgili de skandal açıklamar yapmış ve gündem olmuştu. CHP vekili, Mavi Vatan hususunda Yunan ile aynı dili kullanarak, ''Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." ifadelerini kullanmıştı.