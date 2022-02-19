Ekrem İmamoğlu sözde Ermeni soykırımının en büyük destekçilerinden Cem Özdemir ile görüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. İmamoğlu, bu görüşmelerden birini de Türkiye düşmanlığıyla tanınan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile gerçekleştirdi.