Ekrem İmamoğlu sözde Ermeni soykırımının en büyük destekçilerinden Cem Özdemir ile görüştü
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'da Türkiye karşıtlığı ile tanınan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile bir araya geldi. Özdemir, Almanya'da 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesinde ana karakterler arasında yer alıyordu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. İmamoğlu, bu görüşmelerden birini de Türkiye düşmanlığıyla tanınan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile gerçekleştirdi.
Özdemir, İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
SKANDAL ERMENİ TASARISININ ÖNCÜLERİNDEN
Almanya'da 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesinin öncülerinden olan Özdemir, oylama öncesi konuşmasının bir bölümünde Talat ve Enver Paşa'nın adını anarak "katiller" demişti.
CANAN KAFTANCIOĞLU DA SAVUNMUŞTU
Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, 1915 yılında yaşanan tarihi gelişmelerle ilgili Ermeni tezlerini destekleyen bir mesaj paylaşarak "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915" ifadelerine yer vermişti.
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