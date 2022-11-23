FAY HATTI SORGULAMA EKRANI | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de fay hattı hangi bölgelerde? Düzce fay hattı nereden geçiyor?

Düzce'de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar Türkiye fay haritasını öğrenmeye ve olası depremlerde risk oranlarını öğrenmeye çalışıyor. İstanbul ve Ankara gibi illerde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar panik ve korku yaşayarak evlerinden dışarı çıktılar. Peki evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de fay hattı hangi bölgelerde?