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Haberler Galeri FAY HATTI SORGULAMA EKRANI | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de fay hattı hangi bölgelerde? Düzce fay hattı nereden geçiyor?

FAY HATTI SORGULAMA EKRANI | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de fay hattı hangi bölgelerde? Düzce fay hattı nereden geçiyor?

Düzce'de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar Türkiye fay haritasını öğrenmeye ve olası depremlerde risk oranlarını öğrenmeye çalışıyor. İstanbul ve Ankara gibi illerde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar panik ve korku yaşayarak evlerinden dışarı çıktılar. Peki evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de fay hattı hangi bölgelerde?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 10:01
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FAY HATTI SORGULAMA EKRANI | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye’de fay hattı hangi bölgelerde? Düzce fay hattı nereden geçiyor?

Fay hattı sorgulama nasıl yapılır sorusunun cevabı yaşanan Düzce depreminin ardından merak konusu oldu. Düzce merkezli yaşanan depremin ardından vatandaşlar fay hatlarının nerelerden geçtiğini öğrenemye çalışarak, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" şeklinde aratılmalar yapıyorlar. Peki Türkiye'de fay hattı hangi bölgelerde? Düzce fay hattı nereden geçiyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FAY HATTI SORGULAMA EKRANI | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye’de fay hattı hangi bölgelerde? Düzce fay hattı nereden geçiyor?

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Yaşadığınız bölgenin deprem riski taşıyıp taşımadığını ve hangi fay hattının üzerinde oldğunu e-Devlet sistemi üzerinden öğrenmeniz mümkün. E-Devlet sistemine giriş yaparak Deprem Haritası Sorgulama sayfasınından aktif fay hatlarını görüntüleyebilirsiniz.

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FAY HATTI SORGULAMA EKRANI | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye’de fay hattı hangi bölgelerde? Düzce fay hattı nereden geçiyor?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden fay hatlarını görüntülemek mümkün.

FAY HATTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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FAY HATTI SORGULAMA EKRANI | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye’de fay hattı hangi bölgelerde? Düzce fay hattı nereden geçiyor?

TÜRKİYE'DE FAY HATLARI HANGİ BÖLGELERDE?

DOĞU ANADOLU FAY HATTI

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir kırıktır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

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FAY HATTI SORGULAMA EKRANI | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye’de fay hattı hangi bölgelerde? Düzce fay hattı nereden geçiyor?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.