Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA nedir? Bayraktar Kızılelma ne zaman çıkacak? Yerli ve Milli İHA KIZILELMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ neler?

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.