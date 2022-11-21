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Haberler Galeri Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA nedir? Bayraktar Kızılelma ne zaman çıkacak? Yerli ve Milli İHA KIZILELMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ neler?

Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA nedir? Bayraktar Kızılelma ne zaman çıkacak? Yerli ve Milli İHA KIZILELMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ neler?

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği yerli ve milli gururumuz KIZILELMA Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak. 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi beklenen Bayraktar KIZILELMA'nın ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi başarıyla tamamlandı. Peki Kızılelma nedir, teknik özellikleri neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 12:12
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Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA nedir? Bayraktar Kızılelma ne zaman çıkacak? Yerli ve Milli İHA Kızılelma TEKNİK ÖZELLİKLERİ neler?

KIZILELMA İHA teknik özellikleri neler sorusunun cevabı merak konusu oldu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın heyecanlandıran KIZILELMA paylaşımının ardından vatandaşlar yerli ve milli gururumuz İHA KIZILELMA hakkındaki detayları merak etmeye başladı. Peki Bayraktar KIZILELMA ne zaman çıkacak? Yerli ve milli İHA KIZILELMA'nın teknik özellikleri neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA nedir? Bayraktar Kızılelma ne zaman çıkacak? Yerli ve Milli İHA Kızılelma TEKNİK ÖZELLİKLERİ neler?

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı.

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Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA nedir? Bayraktar Kızılelma ne zaman çıkacak? Yerli ve Milli İHA Kızılelma TEKNİK ÖZELLİKLERİ neler?

İLK UÇUŞ 2023'TE

Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek. Bayraktar KIZILELMA'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA nedir? Bayraktar Kızılelma ne zaman çıkacak? Yerli ve Milli İHA Kızılelma TEKNİK ÖZELLİKLERİ neler?

Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

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Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA nedir? Bayraktar Kızılelma ne zaman çıkacak? Yerli ve Milli İHA Kızılelma TEKNİK ÖZELLİKLERİ neler?

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.