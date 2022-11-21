HaberlerGaleriSelçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA nedir? Bayraktar Kızılelma ne zaman çıkacak? Yerli ve Milli İHA KIZILELMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ neler?
Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA nedir? Bayraktar Kızılelma ne zaman çıkacak? Yerli ve Milli İHA KIZILELMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ neler?
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği yerli ve milli gururumuz KIZILELMA Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak. 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi beklenen Bayraktar KIZILELMA'nın ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi başarıyla tamamlandı. Peki Kızılelma nedir, teknik özellikleri neler?