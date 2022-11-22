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Emine Erdoğan'dan "iklim değişikliğiyle mücadele" mesajı: Küresel aktörüz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Emine Erdoğan’dan iklim değişikliğiyle mücadele mesajı: Küresel aktörüz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “İklim değişikliğinin çevresel ve ekonomik etkilerinden tüm ülkeler eşit etkilenmiyor. Hatta en riskli bölgeler haline gelen ülkeler, küresel sera gazı emisyonunda en düşük paya sahipler. Türkiye olarak, iklim değişikliği ile mücadelede küresel bir aktörüz. İnsanlığın bu müşterek meselesine, ‘Dünya ortak evimiz’ felsefesiyle yaklaşıyoruz. ” dedi.

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