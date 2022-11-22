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Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Alman mevkidaşına sert tepki: İki bomba düştü diye dünyayı ayağa kaldırdınız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Alman mevkidaşına sert tepki: İki bomba düştü diye dünyayı ayağa kaldırdınız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile basın toplantısı düzenledi. Soylu, toplantıda Alman mevkidaşına çok sert sözlerle tepki gösterdi. Soylu, "İstiklal Caddesi'nde masum insanlarımız katledildi. Onlara kimse orantılı güç uygulamadı. Kobani'ye iki bomba düştü diye dünya ayağa kalktı. Tarafımızda bir terör devleti kurmak istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyiz" dedi.

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