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'Darbe' iması gerekçesiyle yargılanıyordu! İlker Başbuğ'un davasında yeni gelişme!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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’Darbe’ iması gerekçesiyle yargılanıyordu! İlker Başbuğ’un davasında yeni gelişme!

"Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkındaki "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" davası karar için ertelendi.

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