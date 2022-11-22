Son dakika: Türkiye-Suudi Arabistan iş birliği! Suudi Arabistan TCMB’ye 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak

G20 LİDERLER ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmüş ve bu görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer almıştı.