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Son dakika: Türkiye-Suudi Arabistan iş birliği! Suudi Arabistan TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak

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Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Son dakika: Türkiye-Suudi Arabistan iş birliği! Suudi Arabistan TCMB’ye 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak

Son dakika haberleri... Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliği çalışmalarında flaş gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamanın ardından, Suudi Arabistan'ın TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık yatırım mevduatı yatırmasına yönelik görüşmeler devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan'ın TCMB bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açması konusunda yürütülen görüşmelerde nihai aşamaya gelindi.

İLK AÇIKLAMADA NE DENMİŞTİ?

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın sorusuna e-postayla verdiği yanıtta, "TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız." dedi.

G20 LİDERLER ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmüş ve bu görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer almıştı.

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