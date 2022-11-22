22 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Son dakika | İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
ABONE OL
Son dakika | İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ve İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve sayısız öğrenci yetiştirmiş olan Hadis Alimi Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA