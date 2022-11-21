Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 21 Kasım Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...

Geçtiğimi hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunmasını içeren anayasa teklifini arkadaşlarımız Meclis'te bulunan partilerle görüştüler. Uzlaşma sağlanabilir se o şekilde, sağlanamazsa da Cumhur İttifakı olarak kendi teklifimizi Meclis'e sunmayı planlıyoruz. Temennimiz de bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanabilmesidir. Meclis'te farklı bir denklem çıkarsa onun da gereğini yapmaya boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz.