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Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 21 Kasım Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 21 Kasım Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...

Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Beştepe'de Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor. Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 21 Kasım Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...

Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 21 Kasım Kabine Toplantısı kararları neler? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT, taşeron işçi ve sözleşmeliye kadro gibi önemli konuların görüşüleceği Kabine Toplantısı genel olarak Pazartesi günleri gerçekleşiyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 21 Kasım Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı en son 7 Kasım tarihinde gerçekleşmişti. Genellikle iki haftalık arayla bir araya gelen Kabine'nin 21 Kasım Pazartesi günü toplanması bekleniyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.

SON TOPLANTIDA AÇIKLANAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki toplantı sonrası açıklamalarda bulunarak şunları söylemişti;

Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak.

Doğalgaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlıların hak sahiplerinin 2.1 milyar tutarındaki kasım ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vatandaşlarımızın kış binin üzerindeki Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına ek ödeme... Bu hafta içinde 7 milyar tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk.

Geçtiğimi hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunmasını içeren anayasa teklifini arkadaşlarımız Meclis'te bulunan partilerle görüştüler. Uzlaşma sağlanabilir se o şekilde, sağlanamazsa da Cumhur İttifakı olarak kendi teklifimizi Meclis'e sunmayı planlıyoruz. Temennimiz de bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanabilmesidir. Meclis'te farklı bir denklem çıkarsa onun da gereğini yapmaya boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz.

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