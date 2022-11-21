Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti! Usta yazar için taziye mesajları peş peşe geldi

Sabah Gazetesi'nin usta yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç yaşamını yitirdi. Hıncal Uluç 83 yaşındaydı. 1990'dan itibaren Sabah'ta önemli yazıları kaleme alan, Türk gazeteciliğinin usta isimlerinden biriydi. Duayen gazeteci dün gece saat 23.00 sularında bir süredir tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti.