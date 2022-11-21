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Terör örgütü propagandasından yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Terör örgütü propagandasından yakalandı

Son dakika haberine göre Aydın’ın Söke ilçesinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

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