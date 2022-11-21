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Bursa’da fırtına deniz ulaşımını aksattı! BUDO seferlerine hava engeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Bursa’da fırtına deniz ulaşımını aksattı! BUDO seferlerine hava engeli

Bursa’da şiddetli fırtına günlük yaşamı olumsuz olarak etkiledi. Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden dördü şiddetli lodos sebebiyle iptal edildi.

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