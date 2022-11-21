SON DAKİKA: Karkamış'ta ne oldu, patlama mı oldu? Karkamış nerede, nereye bağlı? Roket nereye düştü? Kaç ölü kaç yaralı var?
Karkamış'ta ne oldu, kim saldırıyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket Gaziantep'in Karkamış ilçesine isabet etti. Hain saldırının sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi. Peki Karkamış'ta ne oldu, kim saldırıyor? Karkamış nerede, nereye bağlı? Roket nereye düştü?
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edilirken vatandaşlar olaya ilişkin detaylara ulaşmaya çalışıyor. Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden 5 adet roketli saldırı yapıldığını açıkladı. Peki Karkamış'ta ne oldu, patlama mı oldu? Karkamış nerede, nereye bağlı? Roket nereye düştü? Kaç ölü kaç yaralı var? Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde...
NEREYE İSABET ETTİ?
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.
Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
BAKAN SOYLU: BİRİ ÇOCUK BİRİ ÖĞRETMEN 3 KİŞİ ŞEHİT OLDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, biri çocuk biri öğretmen olmak üzere 3 kişinin şehit olduğunu belirterek, saldırıya en güçlü şekilde karşılık verileceğini ifade etti.
"TERÖR SALDIRILARI BİZİ ASLA YILDIRMAYACAK"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "O roketlerden biri de ilkokula isabet etti. Sayın bakanımız ifade etti, 3 şehidimiz var, 10 yaralımız. Sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan şehit oldu. Dimdik durarak mücadeleye devam edeceğiz. Terör saldırıları bizi asla yıldırmayacak."
4 ROKET DAHA İSABET ETMİŞTİ
Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atılmıştı.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti. Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatılmıştı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada "Terör örgütü unsurları tarafından, Fırat'ın doğusundan Karkamış ve Cereblusa atılan havan topları herhangi bir zaiyata sebep vermemiş olup güvenlik kuvvetlerimiz tarafından misliyle karşılık verilmiştir. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kazadan ve beladan korusun." ifadelerini kullandı.
SINIRDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
Suriye'nin Tel Rıfat kentinden PKK/YPG'li teröristler tarafından roketatarlı saldırının gerçekleştirildiği Kilis Öncüpınar Konaklama Tesislerinde hareketlilik sürüyor.
ZIRHLI ARAÇLAR BÖLGEDE
Dün akşam saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerin tarafından roketatarlı saldırı düzenlediği Öncüpınar Konaklama Tesisleri'nde bomba imha uzmanları, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Konaklama tesislerine çok sayıda sivil ve zırhlı araçların giriş, çıkış yapıldığı gözlendi.
8 YARALI VAR
Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG'li terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda Suriye'nin sıfır noktasında bulunan Öncüpınar Konaklama Tesisleri'ne atılan roketatarlı saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru 8 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.
KARKAMIŞ NEREDE, NEREYE BAĞLI?
Karkamış, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Gaziantep ilinin yaklaşık 10 bin nüfuslu bir ilçesidir. Karkamış ilçesi, Gaziantep'in ilçelerinden kuzeyde Nizip ve batıda Oğuzeli ilçeleriyle birlikte doğuda da Şanlıurfa'nın Birecik ilçesiyle komşudur ve güneyiyle Gaziantep'in Suriye sınırındaki ilçelerindendir. İl merkezinden uzaklığı ise yaklaşık 71 kilometredir.
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