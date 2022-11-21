SON DAKİKA: Karkamış’ta ne oldu, patlama mı oldu? Karkamış nerede, nereye bağlı? Roket nereye düştü? Kaç ölü kaç yaralı var?

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edilirken vatandaşlar olaya ilişkin detaylara ulaşmaya çalışıyor. Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden 5 adet roketli saldırı yapıldığını açıkladı. Peki Karkamış'ta ne oldu, patlama mı oldu? Karkamış nerede, nereye bağlı? Roket nereye düştü? Kaç ölü kaç yaralı var? Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde...

NEREYE İSABET ETTİ?

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.