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Öğretmenler, 31 Aralık 2022’ye kadar öğretmenevi restoranlarından yüzde 30 indirimli faydalanacak

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Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Öğretmenler, 31 Aralık 2022’ye kadar öğretmenevi restoranlarından yüzde 30 indirimli faydalanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere müjdeli haberi verdi. Bakan Özer, öğretmenlerin, bugün itibariyle 31 Aralık 2022 tarihine kadar öğretmenevlerinin restoran ve kafelerinden % 30 indirimli faydalanacağını duyurdu.

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