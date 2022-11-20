20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda 89 hedef imha edildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda 89 hedef imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe Kılıç Hava Harekatı’nda 89 hedef imha edildi

Son dakika haberleri... TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı kapsamında toplam 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA