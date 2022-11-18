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Haberler Galeri Beyoğlu'ndaki kalleş saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in sahte evlilik cüzdanı ortaya çıktı! İşte firari Bilal Hassan ile olan sahte evlilik belgesi

Beyoğlu'ndaki kalleş saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in sahte evlilik cüzdanı ortaya çıktı! İşte firari Bilal Hassan ile olan sahte evlilik belgesi

Türkiye'yi yasa boğan İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ve firari Bilal Hassan'ın kendilerine "Evli Çift" süsü vermek için Suriye'de sahte evlilik cüzdanı hazırlattıkları ortaya çıktı. İşte teröristlerin sahte evlilik cüzdan fotoğrafı.

Giriş Tarihi: 18.11.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 13:15
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Beyoğlu’ndaki kalleş saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in sahte evlilik cüzdanı ortaya çıktı! İşte firari Bilal Hassan ile olan sahte evlilik belgesi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 101 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23) ve sahte kocası Bilal Hassan'ın kendilerine "Evli Çift" süsü vermek için Suriye'de sahte evlilik cüzdanı hazırlattıkları ortaya çıktı.

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Beyoğlu’ndaki kalleş saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in sahte evlilik cüzdanı ortaya çıktı! İşte firari Bilal Hassan ile olan sahte evlilik belgesi

EVLİLİK CÜZDANININ FOTOĞRAFINA ULAŞILDI

İstanbul'a geldikten sonra dikkat çekmemek için "Evli Çift" gibi davranan Ahlam Albashir ve Bilal Hassan'ın parmak izleriyle hazırlanmış olan sahte evlilik cüzdanının fotoğrafına ulaşıldı.

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Beyoğlu’ndaki kalleş saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in sahte evlilik cüzdanı ortaya çıktı! İşte firari Bilal Hassan ile olan sahte evlilik belgesi

Üzerinde Arapça "Halep Şeriat Mahkemesi Tarafından Verilen Evlilik Belgesi" yazan evrakın tercümesi de yapıldı.

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Beyoğlu’ndaki kalleş saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in sahte evlilik cüzdanı ortaya çıktı! İşte firari Bilal Hassan ile olan sahte evlilik belgesi

Bilal Hassan'ın isminin "Bilal El-Haj Mawas Bin Hasan" olarak yazıldığı sahte evrakta Ahlam Albashir'in tam ismi de "Ahlam El-Bashir Bin Saleh" olarak yazılmış…

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Beyoğlu’ndaki kalleş saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in sahte evlilik cüzdanı ortaya çıktı! İşte firari Bilal Hassan ile olan sahte evlilik belgesi

Sahte evrakta Arapça olarak "Kişilerin kimlik bilgileri bu şekilde tanımlandı ve nikahları yapıldı. Nikah sözleşmeleri bu şekilde hazırlanmıştır" ifadelerine yer verildiği tercüme edildi.