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Beyoğlu'ndaki kalleş saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in sahte evlilik cüzdanı ortaya çıktı! İşte firari Bilal Hassan ile olan sahte evlilik belgesi
Türkiye'yi yasa boğan İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ve firari Bilal Hassan'ın kendilerine "Evli Çift" süsü vermek için Suriye'de sahte evlilik cüzdanı hazırlattıkları ortaya çıktı. İşte teröristlerin sahte evlilik cüzdan fotoğrafı.
Giriş Tarihi: 18.11.2022 12:15Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 13:15