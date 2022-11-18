Beyoğlu’ndaki kalleş saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in sahte evlilik cüzdanı ortaya çıktı! İşte firari Bilal Hassan ile olan sahte evlilik belgesi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 101 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23) ve sahte kocası Bilal Hassan'ın kendilerine "Evli Çift" süsü vermek için Suriye'de sahte evlilik cüzdanı hazırlattıkları ortaya çıktı.