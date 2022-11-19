Türkiye’nin gurur projesi! Yusufeli Barajı su tutmaya başlıyor

Türkiye'nin prestij projelerinden biri olan ve 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmi bulunan Yusufeli Barajı, üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye 4.1 milyar lira katkı sağlayacak.