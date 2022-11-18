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Artvin'de tarihi ana günler kaldı! Yusufeli Barajı 22 Kasım’da açılıyor! Başkan Erdoğan'da katılacak

Artvin Yusufeli'de Çoruh nehri üzerinde inşası sona erdiğinde kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören ile su tutmaya başlayacak. Dev barajda çalışmalarda sona yaklaşılırken, elektrik üretmeye başladığında ülke ekonomisine senelik 4,1 Milyar TL destek sağlamış olacak.

Giriş Tarihi: 18.11.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 13:29
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Artvin’de tarihi ana günler kaldı! Yusufeli Barajı 22 Kasım’da açılıyor! Başkan Erdoğan’da katılacak

Artvin'in Yusufeli ilçesi merkezinin baraj suları altında kalacak olması sebebiyle, yeni yerleşim yerine taşınmalar sürerken, barajın su tutması için tarih belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım Salı günü, sus tutma töreni yapılması planlanıyor.

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Artvin’de tarihi ana günler kaldı! Yusufeli Barajı 22 Kasım’da açılıyor! Başkan Erdoğan’da katılacak

DÜNYANIN 5'İNCİ EN YÜKSEK BARAJI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından Yusufeli Barajı ve HES projesinin videosunu paylaştı. Bakan Kirişci videoyu, "Dünyanın 5'inci en yüksek barajı, 2,5 milyon vatandaşımızın yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yusufeli barajı açılıyor. Suyun gücü milletle buluşuyor" notuyla paylaştı.

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Artvin’de tarihi ana günler kaldı! Yusufeli Barajı 22 Kasım’da açılıyor! Başkan Erdoğan’da katılacak

9 YILDA BİTİRİLDİ

Türkiye'nin prestij projelerinden biri olan Yusufeli Barajı 9 yıllık serüvenin ardından tamamlanmak üzere. Barajı'nın temeli 26 Şubat 2013 yılında atılırken, 275 metreyle yüksekliğindeki baraj gövdesinin inşaatı ise 20 Haziran 2014 tarihinde başladı.

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Artvin’de tarihi ana günler kaldı! Yusufeli Barajı 22 Kasım’da açılıyor! Başkan Erdoğan’da katılacak

Barajın gövdesinin beton döküm işlemi ise 10 Temmuz 2018 tarihinde start aldı. Gövde betonu çalışmaları ise 24.Haziran 2021 tarihinde sona erdi.

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Artvin’de tarihi ana günler kaldı! Yusufeli Barajı 22 Kasım’da açılıyor! Başkan Erdoğan’da katılacak

4 BİN PERSONEL ÇALIŞTI

Tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatı 4 bin personel gece gündüz yoğun mesaisi yaptı. Dar vadi içinde engebeli arazi şartlarında gerçekleştirilen proje, ülkemizin prestij projeleri arasında yer alıyor.