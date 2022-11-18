18 Kasım 2022, Cuma
Artvin'de tarihi ana günler kaldı! Yusufeli Barajı 22 Kasım’da açılıyor! Başkan Erdoğan'da katılacak
Artvin Yusufeli'de Çoruh nehri üzerinde inşası sona erdiğinde kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören ile su tutmaya başlayacak. Dev barajda çalışmalarda sona yaklaşılırken, elektrik üretmeye başladığında ülke ekonomisine senelik 4,1 Milyar TL destek sağlamış olacak.
Giriş Tarihi: 18.11.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 13:29
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