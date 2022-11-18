Artvin’de tarihi ana günler kaldı! Yusufeli Barajı 22 Kasım’da açılıyor! Başkan Erdoğan’da katılacak

Artvin'in Yusufeli ilçesi merkezinin baraj suları altında kalacak olması sebebiyle, yeni yerleşim yerine taşınmalar sürerken, barajın su tutması için tarih belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım Salı günü, sus tutma töreni yapılması planlanıyor.