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Kızını ilk defa orada gösterdi! Kuzey Kore lideri yine şaşkına çevirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünkü kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıktı.

Giriş Tarihi: 19.11.2022 08:40
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Kızını ilk defa orada gösterdi! Kuzey Kore lideri yine şaşkına çevirdi

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, denemeye ilişkin yayımladığı haberde, Kim ile adı açıklanmayan çocuğun, başkent Pyongyang'daki havaalanında kurulan füze platformu çevresinde görüldüğü fotoğraflara yer verdi.

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Kızını ilk defa orada gösterdi! Kuzey Kore lideri yine şaşkına çevirdi

"Hwasong-17" füzesinin fırlatışını gösteren fotoğraflarda Kim'in, elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki beyaz montlu bir kız çocuğu ile tekerlekli füze platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı görülüyor.

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Kızını ilk defa orada gösterdi! Kuzey Kore lideri yine şaşkına çevirdi

Kim'i, fırlatışı gözetleme kulesinden izlerken gösteren diğer bir fotoğrafta da beyaz montlu çocuk Kim'in yanında yer alıyor.

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Kızını ilk defa orada gösterdi! Kuzey Kore lideri yine şaşkına çevirdi

KCNA'nın haberinde adı belirtilmeyen çocuk, ilk kez kameraların karşısına çıktı. ABD'li basketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından İngiliz Guardian gazetesiyle yaptığı söyleşi de Kim ile eşi Ri Sol Ju'nun "Ju Ae" adında bir bebeği olduğu bilgisini paylaşmıştı.

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Kızını ilk defa orada gösterdi! Kuzey Kore lideri yine şaşkına çevirdi

Rodman, "Bebekleri Ju Ae'yi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de konuştum." ifadesini kullanmıştı.