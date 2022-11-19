İzmir’de deprem mi oldu? İzmir’de ne zaman, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 19 Kasım Kandilli, Afad son depremler listesi...

İzmir'de deprem mi oldu? 19 Kasım son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Ege Bölgesi'nde günlerdir yaşanan artıçılara bir yenisi daha eklendi. Vatandaşlar, "19 Kasım Az önce İzmir'de deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Son günlerde peş peşe depremlerle karşı karşıya kalan İzmir halkı, artık tedirginlik içerisinde yaşıyor. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde saat 8:17'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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