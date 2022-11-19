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İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de ne zaman, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 19 Kasım Kandilli, Afad son depremler listesi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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İzmir’de deprem mi oldu? İzmir’de ne zaman, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 19 Kasım Kandilli, Afad son depremler listesi...

İzmir'de yeni bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntıyla uyanan vatandaşlar, "19 Kasım az önce İzmir'de deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listesi...

İzmir'de deprem mi oldu? 19 Kasım son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Ege Bölgesi'nde günlerdir yaşanan artıçılara bir yenisi daha eklendi. Vatandaşlar, "19 Kasım Az önce İzmir'de deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Son günlerde peş peşe depremlerle karşı karşıya kalan İzmir halkı, artık tedirginlik içerisinde yaşıyor. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde saat 8:17'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR'DEKİ DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD yaşanan sarsıntı sonrası şu verileri paylaştı;

Büyüklük 3.1 (ML)

Yer Gaziemir (İzmir)

Tarih (TS)19-11-2022 08:17:17

Enlem 38.328

Boylam 27.168

Derinlik9.07 (KM)

3.5 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

18 Kasım Cuma günü Merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Saat 04.09'daki depremin derinliği 8, 24 km olarak ölçüldü. Uykusundan uyanan İzmirliler, sosyal medyadan depremi hissettiklerini ve tedirgin olduklarına yönelik yorumlar yaptı.

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