Ekrem İmamoğlu sahne alıyor! Pazartesi günü son kozunu oynayacak! Akşener'den sonra iki isimle daha destek görüşmesi
Ekrem İmamoğlu 6'lı masanın belirlediği cumhurbaşkanı adayı olabilmek için, pazartesi günü Meral Akşener ve ardından iki önemli isimle görüşecek. Kılıçdaroğlu-Akşener ve Yavaş-İmamoğlu ekseninde dönen adaylık yarışısında kazanan kim olacak? sorusu yanıtını bulacak.
Seçimler için geri sayım devam ederken 6'lı masanın ortakları arasında adaylık krizi git gide derinleşmeye başladı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İYİ Parti ve Meral Akşener, önce Mansur Yavaş daha sonra da Ekrem İmamoğlu kartını göstererek mesajı verdi.
AKŞENER VE İMAMOĞLU YENİDEN GÖRÜŞECEK
Adaylık yarışının kızıştığı dönemlerde daha önce de kapalı kapılar arkasında gizli görüşmeler gerçekleştiren Akşener ve İmamoğlu yeniden bir araya geliyor.
İmamoğlu pazartesi günü İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitmeye karar verdi. Bunun için makam aracını önden gönderen İmamoğlu, önce Akşener daha sonra da 2 yabancı isimler, farklı saatlerde bir araya geleceği öğrenildi.
İmamoğlu'nun bir süre önce yaptırdığı ve kimsenin çok fazla bilmediği zırhlı özel aracı yarın Ankara'da olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SED YARDIMI SORGULAMA | 2022 Kasım ayı SED yardımı yattı mı? SED yardım parası ödemeleri ne zaman yatacak?
- SÖZLEŞMELİYE KADRO | Taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 4B sözleşmeli personele kadro son durum!
- Türk Lirasını klozete atan Mika Can Raun cezaevine mi girecek? Sosyal medya fenomeni Mika Raun kimdir, cezası belli oldu mu?
- Uzman öğretmenlik yazılı sınav SORULARI VE CEVAPLARI | MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı soru ve cevap anahtarı burada!
- TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış ilçesi...2022 Gaziantep TOKİ kura sonucu isim isim liste...
- Uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç? 2022 uzman öğretmenlik PUAN HESAPLAMA | 3-4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi öldü mü? Celal Kılıçdaroğlu kimdir, neden öldü, cenaze töreni ne zaman?
- Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB uzman öğretmenlik yazılı sınav sonuç tarihi!
- İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de ne zaman, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 19 Kasım Kandilli, Afad son depremler listesi...
- LİSTE DEĞİŞTİ! Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 19 Kasım akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!
- ERZURUM TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA | 2022 TOKİ Erzurum MERKEZ, HINIS, OLTU, İSPİR İLÇESİ... kura sonuçları nereden öğrenilir?
- Milli maç ne zaman? Türkiye Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Türkiye Çek Cumhuriyeti hazırlık maçı muhtemel 11'ler