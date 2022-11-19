Ekrem İmamoğlu sahne alıyor! Pazartesi günü son kozunu oynayacak! Akşener’den sonra iki isimle daha destek görüşmesi

İmamoğlu pazartesi günü İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitmeye karar verdi. Bunun için makam aracını önden gönderen İmamoğlu, önce Akşener daha sonra da 2 yabancı isimler, farklı saatlerde bir araya geleceği öğrenildi.

İmamoğlu'nun bir süre önce yaptırdığı ve kimsenin çok fazla bilmediği zırhlı özel aracı yarın Ankara'da olacak.