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Ekrem İmamoğlu sahne alıyor! Pazartesi günü son kozunu oynayacak! Akşener'den sonra iki isimle daha destek görüşmesi

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Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
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Ekrem İmamoğlu sahne alıyor! Pazartesi günü son kozunu oynayacak! Akşener’den sonra iki isimle daha destek görüşmesi

Ekrem İmamoğlu 6'lı masanın belirlediği cumhurbaşkanı adayı olabilmek için, pazartesi günü Meral Akşener ve ardından iki önemli isimle görüşecek. Kılıçdaroğlu-Akşener ve Yavaş-İmamoğlu ekseninde dönen adaylık yarışısında kazanan kim olacak? sorusu yanıtını bulacak.

Seçimler için geri sayım devam ederken 6'lı masanın ortakları arasında adaylık krizi git gide derinleşmeye başladı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İYİ Parti ve Meral Akşener, önce Mansur Yavaş daha sonra da Ekrem İmamoğlu kartını göstererek mesajı verdi.

AKŞENER VE İMAMOĞLU YENİDEN GÖRÜŞECEK
Adaylık yarışının kızıştığı dönemlerde daha önce de kapalı kapılar arkasında gizli görüşmeler gerçekleştiren Akşener ve İmamoğlu yeniden bir araya geliyor.

İmamoğlu pazartesi günü İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitmeye karar verdi. Bunun için makam aracını önden gönderen İmamoğlu, önce Akşener daha sonra da 2 yabancı isimler, farklı saatlerde bir araya geleceği öğrenildi.

İmamoğlu'nun bir süre önce yaptırdığı ve kimsenin çok fazla bilmediği zırhlı özel aracı yarın Ankara'da olacak.

Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak adaylık çıkışı KILIÇDAROĞLU'NU KIZDIRACAK ADAYLIK ÇIKIŞI

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