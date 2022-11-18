Mersin Valiliğinden 2 evin kapısının işaretlenmesine ilişkin flaş açıklama







"KONUNUN İDEOLOJİK BOYUTU YOK"



Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Savcılık talimatıyla gözlem altına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde bahse konu işaretlemeleri kendisinin gerçekleştirdiğini, konunun herhangi bir ideolojik boyutu olmadığını, komşularıyla yaşadığı husumet nedeniyle böyle bir işaretleme yaptığını itiraf etmiştir. Alınan ifade ve emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aynı sitede ikamet eden komşular arasında anlaşmazlıkların bulunduğu, bu durumun uzun süredir devam ettiği, site içerisindeki araç parkı konusunda çıkan anlaşmazlık neticesinde birbirlerinden daha önceki tarihlerde şikayetçi oldukları, konunun mahkemeye taşındığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahsın, araç parkından dolayı birbirlerinden şikayetçi oldukları, komşusunun apartman dairesi kapı girişine 2 çarpı işaretini, konuya tanık olan bir başka komşusunun kapı girişine ise tek çarpı işaretini sprey boyayla çizdiği tespit edilmiştir."

Açıklamada adli sürecin devam ettiği bilgisine de yer verildi.