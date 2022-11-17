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Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu ile görüştü

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Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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