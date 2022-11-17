Tekirdağ’da skandal olay! Cuma namazına gidenleri işten kovdu! Hakaret etti beyzbol sopasıyla kovaladı

Cuma namazına gittik. İbadet için dışarıda olduğumuz süre zaten maaşımızdan kesiliyordu. Namaz dönüşü firma sahibi B Ferdağ Acar, önümüzü kesip nereden geldiğimizi sordu. Cuma namazından geldiğimizi söyleyince, 'İlkokul mezununun arkasında namaz kılıyorsunuz. Kuran'da cuma var mı, bunun açıklamasını yapın. Hangi ayette, hangi Kuran'da cuma farzdır diye yazıyor? Yıl olmuş 2022, siz hâlâ bunlara inanıyor musunuz? Cumaya giden sizin gibi cahil insanlarla çalışmak istemiyorum. Tazminatınızı alın, defolun gidin' diyerek bizi fabrikadan kovdu. Ama paramızı vermediler.