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Ankara’da hırsızlık çetesine “Keklik” operasyonu yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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Ankara’da hırsızlık çetesine “Keklik” operasyonu yapıldı

Ankara’da, hırsızlık yapacakları evi önceden dürbün ile gözetleyen suç örgütüne yönelik düzenlenen ve “Keklik” adı verilen operasyon kapsamında, 27 hırsızlık olayına karışan ve vatandaşları yaklaşık 1 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 11 zanlı yakalandı.

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