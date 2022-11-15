Putin’in yakınındaki isimden dünyayı panikleten ’1962’ paylaşımı! Akıllara Biden’ın sözleri geldi

"Eğer bu kasıtlı bir provokasyon değilse, iyi bir haber var, o da şu; bir NATO ülkesi o kadar kötü korunuyor ki, biri yanlışlıkla herhangi bir şeyle dövebiliyor ve NATO, kimin neyle ve neden dövdüğünü bilmiyor bile" ifadelerini kullandı.

Simonyan sözlerinin devamında, 1962'deki Küba Füze Krizi'ne göndermede bulunarak, "İyi Akşamlar, 1962." paylaşımını yaptı.