Putin'in yakınındaki isimden dünyayı panikleten '1962' paylaşımı! Akıllara Biden'ın sözleri geldi
Polonya'nın Ukrayna sınırında yer alan köye füze düştü ve iki kişi hayatını kaybetti. Saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü, Moskova ise söz konusu iddiaları yalanladı. Yaşananlar sıcaklığını korurken, Rus Devleti'nin yayın organı Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bugün yaşanan 'füze krizi' üzerinden 1962'de ABD ile Rusya arasında yaşanan 'füze krizine' gönderme yapan Simonyan'ın paylaşımı sosyal medyanın gündemine düştü. ABD Başkanı Joe Biden da geçtiğimiz günlerde 1962 krizini dillendirmişti. Peki 1962'de ne olmuştu? Yeni bir 'füze krizi' dünyayı nereye götürür? İşte detaylar...
Polonya'da sınırdaki köye düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan füzenin Rusya'ya ait olduğu öne sürüldü. ABD ve Avrupa'yı harekete geçiren gelişmeye ilişkin Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sözde Rus füzelerinin Polonya'ya düştüğüne dair açıklamalar, bilinçli bir provokasyon. Ukrayna-Polonya sınırındaki hedeflere saldırı olmadı. Bahse konu füze parçalarının Rus füzeleriyle alakası yok" denildi.
DÜNYAYI KARIŞTIRAN '1962' PAYLAŞIMI
Yaşananlar sıcaklığını korurken Rus Devleti'nin yayın organı Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Eğer bu kasıtlı bir provokasyon değilse, iyi bir haber var, o da şu; bir NATO ülkesi o kadar kötü korunuyor ki, biri yanlışlıkla herhangi bir şeyle dövebiliyor ve NATO, kimin neyle ve neden dövdüğünü bilmiyor bile" ifadelerini kullandı.
Simonyan sözlerinin devamında, 1962'deki Küba Füze Krizi'ne göndermede bulunarak, "İyi Akşamlar, 1962." paylaşımını yaptı.
BIDEN DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE '1962' VURGUSU YAPMIŞTI
Simonyan'ın tartışmalara yol açan söz konusu çıkışı Joe Biden'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.
ABD Başkanı, dünyada nükleer savaş riskinin 1962'deki Küba Füze Krizi'nden beri ilk kez bu kadar yükseldiğini söylemişti.
1962 NÜKLEER FÜZE KRİZİ NEDİR?
1962'deki Küba Füze Krizi'nde dönemin ABD Başkanı John Kennedy ile Sovyetler Birliği Başkanı Nikita Kruşçev, Küba'daki Sovyet füzeleri nedeniyle nükleer savaşın eşiğine gelmişti. İki süper güç birbirlerinin sınırlarına nükleer başlıklı füze yerleştirerek aleni bir şekilde birbirlerini tehdit etmişlerdir.
28 Ekim 1962 tarihli NATO Konseyi toplantısında ABD Küba'yı işgal hareketine girişirse Türkiye'nin Sovyet işgaline uğrayabileceği ve NATO'nun savaşa sürüklenebileceği konusu masaya yatırılmıştır. NATO, Konseyi'ndeki bazı delegeler ABD'den Küba'yı işgal etmeme garantisi istemiş, ABD delegesi ise bu güvenceyi vermekten kaçınmıştır.
28 Ekim 1961'de bu son mektup ile bunalım bitmiş, NATO rahatlamış ve füzeler geri çekilmiştir. Soğuk savaşın zirveye ulaştığı bu olaydan sonra ise yumuşama dönemine geçilmiştir.
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