Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı | AK Parti önemli organizasyona ev sahipliği yapacak! İşte tarih
Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 11. Genel Kurulu, 17-20 Kasım tarihlerinde İstanbul’da toplanacak. AK Parti, 33 Asya ülkesinden 70 siyasi partiye ev sahipliği yapacak
Başkan Erdoğan'ın himayesinde ve başkanlığında gerçekleşecek olan ICAPP 11. Genel Kurulu açılış oturumu 18 Kasım'da Başkan Erdoğan'ın katılımı ve hitabı ile yapılacak. ICAPP Daimi Üyeler Komitesi'nde yer alan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, 11. Genel Kurul Organizasyon Komitesi Başkanı sıfatıyla 2 yıllık dönem için ICAPP Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.
DEV TOPLANTI İSTANBUL'DA
ICAPP 11. Genel Kurul kapsamında 33 Asya ülkesinden 70 siyasi parti ve çeşitli uluslararası kuruluş temsilcilerinden toplam 200 davetli İstanbul'da buluşacak. Asya ülkeleri siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra Avrupa'daki 4 büyük siyasi grup temsilcileri ile Afrika ve Latin Amerika siyasi partilerinin çatı kuruluşları da ICAPP 11. Genel Kurulu'nda hazır bulunacak. Başkan Erdoğan'ın ana konuşmacı olarak katılacağı açılış oturumuna, Türkiye'de mukim büyükelçiler ve uluslararası kuruluş temsilcileri, hükümet üyeleri, milletvekilleri, parti temsilcileri, sivil toplum ve düşünce kuruluşu temsilcileri, yerli ve yabancı medya mensuplarının da katılması bekleniyor.
PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ
ICAPP 10. Genel Kurulu 2018 yılında Birleşik Rusya Partisi ev sahipliğinde Moskova'da gerçekleşmişti. 2020'de Türkiye'de yapılması planlanan ICAPP 11. Genel Kurulu pandemi sebebiyle 17-20 Kasım 2022 tarihine ertelenmişti. Pandemi sonrası ilk büyük toplantı olması sebebiyle üst düzey ve yüksek katılımın beklendiği ICAPP 11. Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da genel kurul üyelerine hitap edecek.
GENEL KURUL İKİ YILDA BİR TOPLANIYOR
Asya ülkeleri siyasi partileri arasında işbirliği ve diyaloğu teşvik etmek üzere 22 yıl önce kurulan ICAPP, uluslararası bir çatı kuruluş olarak faaliyetlerine devam ediyor. Düzenli tematik toplantılar ile siyasetçileri bir araya getiren ICAPP, iki yılda bir düzenlenen genel kurul faaliyetlerinin yanı sıra, Medya Forumu, Turizm Konseyi, Kültür Konseyi, İş Konseyi, Doğal Afetler ile Mücadele Programı gibi tematik toplantılar yapıyor. ICAPP Daimi Üyeler Komitesi altında görev yapan Kadın Kolları ve Gençlik Kolları birimleri ile siyasetin bütün alanlarında aktif ve tecrübeli siyasetçileri bölgesel ve küresel konular çerçevesinde bir araya getiriyor. ICAPP ayrıca, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren siyasi partilerin benzer çatı kuruluşları ile de toplantılar düzenliyor.
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