Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı | AK Parti önemli organizasyona ev sahipliği yapacak! İşte tarih

GENEL KURUL İKİ YILDA BİR TOPLANIYOR

Asya ülkeleri siyasi partileri arasında işbirliği ve diyaloğu teşvik etmek üzere 22 yıl önce kurulan ICAPP, uluslararası bir çatı kuruluş olarak faaliyetlerine devam ediyor. Düzenli tematik toplantılar ile siyasetçileri bir araya getiren ICAPP, iki yılda bir düzenlenen genel kurul faaliyetlerinin yanı sıra, Medya Forumu, Turizm Konseyi, Kültür Konseyi, İş Konseyi, Doğal Afetler ile Mücadele Programı gibi tematik toplantılar yapıyor. ICAPP Daimi Üyeler Komitesi altında görev yapan Kadın Kolları ve Gençlik Kolları birimleri ile siyasetin bütün alanlarında aktif ve tecrübeli siyasetçileri bölgesel ve küresel konular çerçevesinde bir araya getiriyor. ICAPP ayrıca, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren siyasi partilerin benzer çatı kuruluşları ile de toplantılar düzenliyor.

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